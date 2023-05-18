Нарницкая (Козловская) Агнесса Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарницкая (Козловская) Агнесса Адамовна

Место рождения

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии

Дата рождения

08.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1869

Отец: Козловский Адам Николаевич

Мать: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Крещение
12.10.1869
Пилденский римско-католический приходской костел
Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Нарницкий Антон Устинович

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Супруг(-а): Антон Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1900

Дочь: Нарницкая Анна Антоновна

Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Нарницкий Александр Антонович

Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
31.03.1905

Дочь: Дыбанина Зофья Антоновна

Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Церс Элеонора Антоновна

Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно