Нарницкая (Козловская) Агнесса Адамовна
Место рождениядер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Дата рождения08.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1869
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Крещение
12.10.1869
Пилденский римско-католический приходской костел
Бракосочетание
26.01.1896
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Супруг(-а): Антон Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1900
Дочь: Нарницкая Анна Антоновна
Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович
Рождение ребёнка
17.10.1902
Сын: Нарницкий Александр Антонович
Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович
Рождение ребёнка
31.03.1905
Дочь: Дыбанина Зофья Антоновна
Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Церс Элеонора Антоновна
Отец ребёнка: Нарницкий Антон Устинович
Смерть
Неизвестно