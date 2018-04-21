Жижина (Сыкулева) Александра Савельева
Место рожденияКизеловский завод
Дата рождения21.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874
Кизеловский завод
Бракосочетание
06.11.1891
Александровский завод Соликамский уезд
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Березина Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Жижин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Жижина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 01.09.1900
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Жижин Павел Иванович
Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно