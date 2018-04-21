Жижина (Сыкулева) Александра Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижина (Сыкулева) Александра Савельева

Место рождения

Кизеловский завод

Дата рождения

21.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874

Отец: Сыкулев Савва Александрович

Мать: Сыкулева Екатерина Павловна

Кизеловский завод
Бракосочетание
06.11.1891

Муж: Жижин Иван Васильевич

Александровский завод Соликамский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Березина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Жижин Александр Иванович

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Жижин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Жижина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 01.09.1900

Сын: Жижин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Жижин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Жижин Павел Иванович

Отец ребёнка: Жижин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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