Максим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Игнат Семёнович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1850
Сын: Степан Максимович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно