Максим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Игнат Семёнович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1850

Сын: Степан Максимович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно
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