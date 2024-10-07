Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Максим Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнат Семёнович
Смерть
Неизвестно