Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Максим Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат Семёнович

Смерть
Неизвестно

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