Волконская (Бекетова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолконская (Бекетова) Мария Алексеевна

Волконская (Бекетова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекетов Алексей Матвеевич

Мать: Бекетова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
По 1815

Дочь: Семёнова Анна Александровна

Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович

княжна
Рождение ребёнка
20.08.1816

Сын: Волконский Николай Александрович

Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович

князь
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волконский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович

князь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Александр Александрович

Смерть
1846
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close