Волконская (Бекетова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1846
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бекетов Алексей Матвеевич
Мать: Бекетова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
По 1815
Дочь: Семёнова Анна Александровна
Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович
княжна
Рождение ребёнка
20.08.1816
Сын: Волконский Николай Александрович
Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович
князь
Рождение ребёнка
1820
Сын: Волконский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Волконский Александр Александрович
князь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846