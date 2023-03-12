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Волконский Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

По 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Волконский Александр Андреевич

Мать: Волконская Анна Александровна

князь
Работа или профессия
12.10.1810
Поступил канцеляристом в архитекторскую школу
Рождение ребёнка
По 1815

Дочь: Семёнова Анна Александровна

Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна

княжна
Рождение ребёнка
20.08.1816

Сын: Волконский Николай Александрович

Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна

князь
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волконский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна

князь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Мария Алексеевна

Смерть
По 1835
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