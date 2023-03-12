Волконский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПо 1835
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
князь
Работа или профессия
12.10.1810
Поступил канцеляристом в архитекторскую школу
Рождение ребёнка
По 1815
Дочь: Семёнова Анна Александровна
Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна
княжна
Рождение ребёнка
20.08.1816
Сын: Волконский Николай Александрович
Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна
князь
Рождение ребёнка
1820
Сын: Волконский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волконская Мария Алексеевна
князь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1835