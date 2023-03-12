Бекетова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Золотарёва Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бекетов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бекетов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно