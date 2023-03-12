Бекетова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Бекетов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Золотарёва Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бекетов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бекетов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бекетов Алексей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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