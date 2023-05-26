Зубкова (Пескишева) Параскева Николаева
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти06.09.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Бракосочетание
12.02.1864
Муж: Зубков Роман Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1875
Сын: Зубков Павел Романов
Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов
Рождение ребёнка
04.08.1877
Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: (Зубкова) Екатерина Романова
Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1884
Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов
Смерть
06.09.1901