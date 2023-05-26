Зубкова (Пескишева) Параскева Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Пескишева) Параскева Николаева

Место рождения

Воякыр

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

06.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Пескишев Николай Емельянов

Мать: Пескишева Дарiя Онисифорова

Бракосочетание
12.02.1864

Муж: Зубков Роман Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Зубков Павел Романов

Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1877

Сын: Зубков Емельян Романов

Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: (Зубкова) Екатерина Романова

Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1884

Сын: Зубков Елисей Романов

Отец ребёнка: Зубков Роман Иванов

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.09.1901

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