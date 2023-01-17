село Зон, село Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Зон

Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7701Зон-Шудзи, с. каз.при безымянном ключе.14020257585Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Сюмсинская волость
678. Зон-Шудзи (Зон), село бывшее государственное, при кл. Черном, дворов 37, жителей 237, церковь православная, 2 лавки, смол. з., торжок по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Сюмсинский район
518082Зонсело57°11'00"51°21'00"O-39-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Сюмсинский муниципальный район, Орловское сельское поселение
94641455106с Зонсело
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