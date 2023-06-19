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Зубков Роман Иванов

Место рождения

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1842 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Матрона Акинфова?

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1864

Жена: Зубкова Параскева Николаева

Рождение ребёнка
13.01.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Николаева

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Николаева

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Николаева

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Николаева

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин