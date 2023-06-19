Зубков Роман Иванов
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Матрона Акинфова?
Бракосочетание
12.02.1864
Рождение ребёнка
13.01.1875
Рождение ребёнка
04.08.1877
Рождение ребёнка
14.11.1878
Рождение ребёнка
12.06.1884
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин