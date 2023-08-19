Зубков Иван Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти18.04.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зубков Роман Иванов
Мать ребёнка: Матрона Акинфова?
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона Акинфова?
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона Акинфова?
Смерть
18.04.1873