Зубков Иван Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Иван Венедиктов

Зубков Иван Венедиктов

Место рождения

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.04.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зубков Роман Иванов

Мать ребёнка: Матрона Акинфова?

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Акинфова?

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Акинфова?

Зон, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.04.1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close