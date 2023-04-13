Дарiя Онисифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1842
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1843
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1850
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пескишева Матрона Николаева
Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1853
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1856
починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Смерть
Неизвестно