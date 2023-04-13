Дарiя Онисифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарiя Онисифорова

Дарiя Онисифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1852 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пескишева Матрона Николаева

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пескишев Николай Емельянов

починок Воякыр (волость Кырчим-Копки, Малмыжский уезд)
Смерть
Неизвестно
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