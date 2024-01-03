Бондарева Федора Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева Федора Владимирова

Бондарева Федора Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондарева) Варвара Ермолаева

Отец ребёнка: Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Астафий Ермолаев

Отец ребёнка: Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Иуда Ермолаев

Отец ребёнка: Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.