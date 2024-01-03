Бондарев Ермолай Елисеев Увечен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарев Елисей Сергев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондарева) Варвара Ермолаева
Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Астафий Ермолаев
Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно