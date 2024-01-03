Бондарев Ермолай Елисеев Увечен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Елисей Сергев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондарева) Варвара Ермолаева

Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Астафий Ермолаев

Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Иуда Ермолаев

Мать ребёнка: Бондарева Федора Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Федора Владимирова

Смерть
Неизвестно

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