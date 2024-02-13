Бешененко Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБешененко Зинаида

Бешененко Зинаида

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Федорович

Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1932

Сын: Бешененко Николай Федорович

Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.