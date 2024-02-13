Бешененко Зинаида
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1932
Сын: Бешененко Николай Федорович
Отец ребёнка: Бешененко Федор Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно