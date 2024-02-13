Бешененко Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Федор Иванович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Иван Егорович

Мать: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Федорович

Мать ребёнка: Бешененко Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
работал участковым милиционером
Рождение ребёнка
23.07.1932

Сын: Бешененко Николай Федорович

Мать ребёнка: Бешененко Зинаида

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрелян немцами как партизан.
Похороны
Неизвестно

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