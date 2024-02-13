Бешененко Федор Иванович
Место рожденияс.Залевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бешененко Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бешененко Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
работал участковым милиционером
Рождение ребёнка
23.07.1932
Сын: Бешененко Николай Федорович
Мать ребёнка: Бешененко Зинаида
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрелян немцами как партизан.
Похороны
Неизвестно