Сергеев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1951

Дата смерти

09.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1973

Жена: Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Суворова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1978

Сын: Сергеев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна

Смерть
09.11.2007

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