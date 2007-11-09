Сергеев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1951
Дата смерти09.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1973
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Суворова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1978
Сын: Сергеев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна
Смерть
09.11.2007