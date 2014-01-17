Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна
Место рожденияЧечено-Ингушская ССР. Остров тюленей.
Дата рождения13.03.1953
Дата смерти17.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953
Чечено-Ингушская ССР. Остров тюленей.
Бракосочетание
31.08.1973
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Суворова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
14.03.1978
Сын: Сергеев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович
Смерть
17.01.2014
Таруса