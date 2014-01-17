Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Жбанкова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Чечено-Ингушская ССР. Остров тюленей.

Дата рождения

13.03.1953

Дата смерти

17.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953

Отец: Жбанков Алексей Сергеевич

Мать: Жбанкова Прасковья Тимофеевна

Чечено-Ингушская ССР. Остров тюленей.
Бракосочетание
31.08.1973

Муж: Сергеев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Суворова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
14.03.1978

Сын: Сергеев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович

Смерть
17.01.2014
Таруса
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