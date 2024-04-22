Быкова (Кравчук) Нина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения13.07.1952
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1952
Отец: Кравчук Валентин
Мать: Кравчук Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Быков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Быков Владимир
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шалашников Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Шалашников Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Владимир
Смерть
2005