Быкова (Кравчук) Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Кравчук) Нина Валентиновна

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Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

13.07.1952

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1952

Отец: Кравчук Валентин

Мать: Кравчук Анна Алексеевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
1960

Сын: Быков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Быков Владимир

Рождение ребёнка
1973

Сын: Шалашников Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Шалашников Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Владимир

Смерть
2005
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