Кравчук (Скорикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравчук (Скорикова) Анна Алексеевна

Кравчук (Скорикова) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

?.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Скориков Алексей Николаевич

Мать: Скорикова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1947

Дочь: Кравченко Алла Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1952

Дочь: Быкова Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Кравчук Валентин

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.07.1952

Сын: Кравчук Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Кравчук Валентин

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
?.11.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close