Кравчук (Скорикова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1928
Дата смерти?.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928
Рождение ребёнка
28.12.1947
Дочь: Кравченко Алла Леонидовна
Рождение ребёнка
13.07.1952
Дочь: Быкова Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Кравчук Валентин
Рождение ребёнка
13.07.1952
Сын: Кравчук Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Кравчук Валентин
Смерть
?.11.1979