Быков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Быков Владимир
Мать: Быкова Нина Валентиновна
Рождение ребёнка
23.10.2014
Мать ребёнка: Быкова Анна
Рождение ребёнка
24.05.?
Дочь: Быкова Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Быкова Анна
Рождение ребёнка
01.08.?
Дочь: Быкова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Быкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Анна