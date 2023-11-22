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Быков Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Быков Владимир

Мать: Быкова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
23.10.2014

Сын: Быков Богдан Сергеевич

Мать ребёнка: Быкова Анна

Рождение ребёнка
24.05.?

Дочь: Быкова Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Быкова Анна

Рождение ребёнка
01.08.?

Дочь: Быкова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Быкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Анна

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