Корзникова Екатерина Аполлосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Екатерина Аполлосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
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1927 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Корзников Герман Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Корзников Рафаил Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1927

Сын: Корзников Борис Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Корзников Иван Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Рождение ребёнка
23.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Рождение ребёнка
16.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Иван Андронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Андронович

Смерть
Неизвестно
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