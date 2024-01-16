Корзников Иван Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1895
Рождение ребёнка
04.10.1923
Сын: Корзников Герман Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Корзников Рафаил Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна
Рождение ребёнка
1925
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1927
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна
Рождение ребёнка
07.07.1928
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна
Рождение ребёнка
23.12.1930
Рождение ребёнка
16.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно