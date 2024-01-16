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Корзников Иван Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1895

Отец: Корзников Андрон (Андроник) Егорович (Георгиевич)

Мать: Корзникова Глафира Кузьмовна

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Корзников Герман Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Корзников Рафаил Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1927

Сын: Корзников Борис Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Корзников Иван Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Рождение ребёнка
23.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Рождение ребёнка
16.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Екатерина Аполлосовна

Смерть
Неизвестно
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