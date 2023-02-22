Масленников (Ерыков) Афанасий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников (Ерыков) Афанасий Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Масленников (ерыков)(фидосеев) Фёдор Петров

Мать: Масленникова Марфа Иванова

Бракосочетание
14.01.1859

Жена: Масленникова Марфа Дмитриева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.05.1862

Сын: Масленников (ерыков) Фёдор Афанасьев

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1863

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Масленников Павел Афанасьев

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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