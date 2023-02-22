Масленников (Ерыков) Афанасий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
14.01.1859
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.05.1862
Сын: Масленников (ерыков) Фёдор Афанасьев
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
17.11.1863
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Масленников Павел Афанасьев
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Дмитриева
Смерть
Неизвестно