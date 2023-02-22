Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников (Ерыков)(Фидосеев) Фёдор Петров

Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Фёдор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Масленников (фидосеев) Пётр Андреев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Масленников (ерыков) Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
05.04.1843

Сын: Масленников Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1847

Дочь: Евлампия Фёдорова

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
15.09.1852

Сын: Масленников Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Марфа Иванова

Смерть
15.05.1865
Причина смерти: Водянка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close