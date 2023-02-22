Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Фёдор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти15.05.1865
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Масленников (фидосеев) Пётр Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Масленников (ерыков) Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
05.04.1843
Сын: Масленников Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1847
Дочь: Евлампия Фёдорова
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1852
Сын: Масленников Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Масленникова Марфа Иванова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1865
Причина смерти: Водянка