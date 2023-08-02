Олимпиада Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Федотова

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агринья Фёдотова

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Емельян Федотов

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Федотов

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Егоров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кирилл Федотов

Отец ребёнка: Федот Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Егоров

Смерть
Неизвестно
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