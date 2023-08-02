Олимпиада Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Емельян
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Федотова
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агринья Фёдотова
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Емельян Федотов
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Федотов
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Михаил Федотов
Отец ребёнка: Федот Егоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кирилл Федотов
Отец ребёнка: Федот Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Егоров
Смерть
Неизвестно