Емельян Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Федот Егоров
Мать: Олимпиада Емельянова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Емельянова
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Настасья Емельянова
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Анисимова
Смерть
До 1860