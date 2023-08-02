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Емельян Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федот Егоров

Мать: Олимпиада Емельянова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Емельянова

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Настасья Емельянова

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Анисимова

Смерть
До 1860
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