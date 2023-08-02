Григорий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Федот Егоров

Мать: Олимпиада Емельянова

Смерть
Неизвестно