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Пинчук Яков Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

26.02.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пинчук Гавриил

Мать: Пинчук Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1786

Сын: Пинчук Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Пинчук Татьяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1790

Сын: Пинчук Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Пинчук Татьяна Ивановна

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук Татьяна Ивановна

Смерть
26.02.1818
Черниговская губерния, Российская империя
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