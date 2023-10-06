Пинчук Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти26.02.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Пинчук Гавриил
Рождение ребёнка
19.09.1786
Мать ребёнка: Пинчук Татьяна Ивановна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1790
Мать ребёнка: Пинчук Татьяна Ивановна
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинчук Татьяна Ивановна
Смерть
26.02.1818
Черниговская губерния, Российская империя