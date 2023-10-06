Пинчук (Сидоренко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Сидоренко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1786

Сын: Пинчук Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Пинчук Яков Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1790

Сын: Пинчук Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пинчук Яков Гаврилович

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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