Пинчук (Сидоренко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1786
Отец ребёнка: Пинчук Яков Гаврилович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1790
Отец ребёнка: Пинчук Яков Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно