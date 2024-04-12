Лощагин Александр Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощагин Александр Арсеньевич

Лощагин Александр Арсеньевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лощагин Арсений Марков

Мать: Некрасова Елена Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1885

Сын: Лощагин Александр Александрович

Мать ребёнка: Лощагина Екатерина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Лощагин Николай Александрович

Мать ребёнка: Лощагина Екатерина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Лощагин Николай Александрович

Мать ребёнка: Лощагина Екатерина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощагина Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close