Лощагина (Науменкова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощагина (Науменкова) Екатерина Андреевна

Лощагина (Науменкова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1885

Сын: Лощагин Александр Александрович

Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Лощагин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Лощагин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощагин Александр Арсеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close