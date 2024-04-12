Лощагина (Науменкова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1885
Сын: Лощагин Александр Александрович
Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Лощагин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.11.1887
Сын: Лощагин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лощагин Александр Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно