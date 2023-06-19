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Некрасова (-) Елена Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1850

Муж: Лощагин Арсений Марков

Бракосочетание
08.11.1857

Муж: Некрасов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощагин Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Лощагин Арсений Марков

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно