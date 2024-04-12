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Лощагин Арсений Марков

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лощагин Марк

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1850

Жена: Некрасова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощагин Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Елена Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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