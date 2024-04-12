Лощагин Арсений Марков
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лощагин Марк
Бракосочетание
29.10.1850
Жена: Некрасова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лощагин Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Елена Ивановна
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно