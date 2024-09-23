Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна
Место рожденияШалочь
Дата рождения1903
Дата смерти19.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Першин Фёдор
Мать: Першина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Григорий
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Рождение ребёнка
03.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотов Андрей
Смерть
19.10.1975