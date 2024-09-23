Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна

Место рождения

Шалочь

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Першин Фёдор

Мать: Першина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий

Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Рождение ребёнка
03.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотов Андрей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.10.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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