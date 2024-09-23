Першина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Петр Федорович

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Фёдор

Рождение ребёнка
1892

Сын: Першин Яков Федорович

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна

Отец ребёнка: Першин Фёдор

Смерть
Неизвестно

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