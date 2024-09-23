Першина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Фёдор
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна
Отец ребёнка: Першин Фёдор
Смерть
Неизвестно