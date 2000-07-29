Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна
Место рожденияШалочь
Дата рождения05.04.1919
Дата смерти29.07.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Мясникова (Сычёва) Рита Александровна
Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1944
Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич
Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1950
Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Смерть
29.07.2000
Москва, город федерального значения Москва