Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Место рождения

Шалочь

Дата рождения

05.04.1919

Дата смерти

29.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1919

Отец: Васильев Григорий

Мать: Золотова (Першина) Фаина (Фаня) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Мясникова (Сычёва) Рита Александровна

Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1944

Сын: Сычёв Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич

Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1950

Сын: Сычёв Олег Александрович

Отец ребёнка: Сычёв Александр Васильевич

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Смерть
29.07.2000
Москва, город федерального значения Москва

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