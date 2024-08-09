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Флор Андреев

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1821

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Андрей Евдокимов

Мать: Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Михаил Флоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ефрем Флоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Флорова

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Флор Флоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Смерть
1853

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