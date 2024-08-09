Флор Андреев
Место рожденияТавруево
Дата рождения1821
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Андрей Евдокимов
Мать: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михаил Флоров
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ефрем Флоров
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Флорова
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Флор Флоров
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Смерть
1853