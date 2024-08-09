Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Флор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Диомид Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евдокимов
Смерть
Неизвестно