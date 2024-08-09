Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Флор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Диомид Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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