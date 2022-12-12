Раструбина (Шарапова) Нина Петрова
Место рождения
Дата рождения02.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937
Отец: Шарапов Петр Николаевич
Мать: Елизавета Марковна
Бракосочетание
12.10.1958
Рождение ребёнка
21.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Раструбин Борис Тихонов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раструбин Николай Борисович
Отец ребёнка: Раструбин Борис Тихонов
Смерть
Неизвестно