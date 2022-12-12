Раструбина (Шарапова) Нина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбина (Шарапова) Нина Петрова

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Место рождения

Моньки, Любавичская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

02.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937

Отец: Шарапов Петр Николаевич

Мать: Елизавета Марковна

Моньки, Любавичская волость, Оршанский уезд
Бракосочетание
12.10.1958

Муж: Раструбин Борис Тихонов

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Раструбин Борис Тихонов

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раструбин Николай Борисович

Отец ребёнка: Раструбин Борис Тихонов

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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