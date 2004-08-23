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Раструбин Борис Тихонов

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1937

Дата смерти

23.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937

Отец: Раструбин Тихон Николаев

Мать: Раструбина ? ?

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1958

Жена: Раструбина Нина Петрова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раструбина Нина Петрова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раструбин Николай Борисович

Мать ребёнка: Раструбина Нина Петрова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
23.08.2004
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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