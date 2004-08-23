Раструбин Борис Тихонов
Место рождения
Дата рождения22.10.1937
Дата смерти23.08.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937
Отец: Раструбин Тихон Николаев
Мать: Раструбина ? ?
Бракосочетание
12.10.1958
Жена: Раструбина Нина Петрова
Рождение ребёнка
21.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раструбина Нина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раструбин Николай Борисович
Мать ребёнка: Раструбина Нина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.2004