Раструбин Николай Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раструбин Борис Тихонов
Мать: Раструбина Нина Петрова
Рождение ребёнка
01.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно