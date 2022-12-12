Раструбин Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбин Николай Борисович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раструбин Борис Тихонов

Мать: Раструбина Нина Петрова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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