Фон Рейтерн (Фон Лёвенштерн) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Рейтерн (Фон Лёвенштерн) Дарья Фёдоровна

Фон Рейтерн (Фон Лёвенштерн) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Рейтерн Шарлотта

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Рейтерн Луиза

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребиндер (Фон Рейтерн) София

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.

Сын: Фон Рейтерн Максим (Магнус) Максимович

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.