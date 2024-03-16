Фон Рейтерн (Фон Лёвенштерн) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Рейтерн Шарлотта
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Рейтерн Луиза
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребиндер (Фон Рейтерн) София
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.
Сын: Фон Рейтерн Максим (Магнус) Максимович
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус
Смерть
Неизвестно