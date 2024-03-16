Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фон Рейтерн Гисбрехт
Мать: Фон Рейтерн графиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Рейтерн Шарлотта
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Рейтерн Луиза
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребиндер София
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.
Сын: Фон Рейтерн Максим Максимович
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно