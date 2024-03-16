Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн Гисбрехт-Магнус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фон Рейтерн Гисбрехт

Мать: Фон Рейтерн графиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Рейтерн Шарлотта

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Рейтерн Луиза

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребиндер София

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.

Сын: Фон Рейтерн Максим Максимович

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Дарья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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