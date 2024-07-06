Стволов Свалов Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стволов Свалов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свалов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стволова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Стволова Ольга Демьяновна

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Мухоедова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Стволова Ольга Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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