Стволов Свалов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свалов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стволова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Стволова Ольга Демьяновна
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Мухоедова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Стволова Ольга Демьяновна
Смерть
Неизвестно