Стволова Ольга Демьяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стволова Ольга Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьян

Мать: Лена Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стволова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Стволов Свалов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Мухоедова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Стволов Свалов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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