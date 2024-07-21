Стволова Ольга Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьян
Мать: Лена Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стволова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Стволов Свалов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Мухоедова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Стволов Свалов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно