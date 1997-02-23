Лушпенко Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушпенко Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975

Отец: Лукьянов Иван Григорьевич

Мать: Лукьянова Вера

Рождение ребёнка
23.02.1997

Дочь: Лушпенко Евгения Станиславовна

Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич

Рождение ребёнка
31.07.2009

Сын: Лушпенко Егор Станиславович

Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич

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