Лушпенко Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975
Отец: Лукьянов Иван Григорьевич
Мать: Лукьянова Вера
Рождение ребёнка
23.02.1997
Дочь: Лушпенко Евгения Станиславовна
Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.07.2009
Сын: Лушпенко Егор Станиславович
Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лушпенко Станислав Леонтьевич