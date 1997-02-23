Лушпенко Станислав Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушпенко Станислав Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970

Отец: Лушпенко Леонтий

Мать: Лушпенко Валентина Поликарповна

Рождение ребёнка
23.02.1997

Дочь: Лушпенко Евгения Станиславовна

Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.2009

Сын: Лушпенко Егор Станиславович

Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна

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