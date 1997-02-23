Лушпенко Станислав Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970
Отец: Лушпенко Леонтий
Рождение ребёнка
23.02.1997
Дочь: Лушпенко Евгения Станиславовна
Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.2009
Сын: Лушпенко Егор Станиславович
Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лушпенко Наталья Ивановна