Лукьянов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1975

Дочь: Лушпенко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Рождение ребёнка
03.04.1978

Дочь: Дмитриева Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Рождение ребёнка
12.09.?

Сын: Лукьянов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Смерть
13.09.2018
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