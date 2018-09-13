Лукьянов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Лушпенко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Рождение ребёнка
03.04.1978
Дочь: Дмитриева Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Рождение ребёнка
12.09.?
Сын: Лукьянов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Смерть
13.09.2018