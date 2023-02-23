Томбасова Евдокия (Филипповна)
Место рожденияГорбатовский уезд , Нижегородская губерния
Дата рождения1841
Дата смерти15.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Горбатовский уезд , Нижегородская губерния
Бракосочетание
11.?.1859
Рождение ребёнка
26.10.1862
Дочь: Вилкова Прасковья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Синиженкова Акилина Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Молчанова Степанида Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
26.03.1876
Сын: Томбасов Никита Филиппович
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
21.02.1879
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Смерть
15.12.1882
умерла в родах