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Томбасова Евдокия (Филипповна)

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Место рождения

Горбатовский уезд , Нижегородская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

15.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Горбатовский уезд , Нижегородская губерния
Бракосочетание
11.?.1859

Муж: Томбасов Филипп Евсеевич

Рождение ребёнка
26.10.1862

Дочь: Вилкова Прасковья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Синиженкова Акилина Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Молчанова Степанида Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1876

Сын: Томбасов Никита Филиппович

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1879

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.12.1882
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла в родах
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